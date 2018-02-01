Манчестер Сіті розгромив Вест Бромвіч, Зінченко провів чудовий матч

Манчестер Сіті обіграв Вест Бромвіч у 25 турі АПЛ (3:0). Огляд матчу читайте на сайті Футбол 24.

На 19 хвилині Фернандінью з передачі де Брюйне відкрив рахунок у зустрічі, а в другому таймі вже сам Кевін закріпив перевагу Манчестер Сіті. На останніх хвилинах Агуеро забив третій гол у ворота Фостера.

Таким чином, лідер чемпіонату Манчестер Сіті без проблем обіграв аутсайдера першості Вест Бромвіч. В активі "містян" – 68 очок і 15 пунктів переваги над другим місцем, а на рахунку "дроздів" – 20 балів і дно турнірної таблиці.

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Олександр Зінченко провів на полі увесь матч – українець був в числі найкращих гравців цього поєдинку.

Зінченко виправдовує довіру Гвардіоли

Минулого тижня Зінченко погано відіграв проти Брістоля в Кубку Ліги, після чого опинився на лаві запасних в Кубку Англії. Здавалося, що українець втратив довіру Хосепа Гвардіоли, однак сьогодні коуч знову віддав у його розпорядження лівий край оборони. Можна з впевненістю сказати, що свого наставника Олександр не підвів.

Найяскравіше Зінченко виглядав на старті гри. Більшість атак Сіті будувалися через його фланг, де Олександр відмінно взаємодіяв зі Стерлінгом та Давідом Сілвою. Українець вривався у вільні зони, підтримував динаміку атак "містян" своїми передачами в один дотик.

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Олександр – один з найкращих за передачами

Станом на 25 хвилину він був явним лідером на полі за кількістю пасів – 42 проти 30 в найближчого конкурента. До кінця першого тайму ситуація залишилася такою ж, а за підсумками всієї зустрічі його в цьому компоненті випередив тільки Вокер (94 проти 104). Точність передач українця – 87%.

У другому таймі Олександр був менш помітним. Це можна частково пов'язувати з травмою Давіда Сілви, який покинув поле перед перервою. Іспанець активно підключав нашого співвітчизника та не соромився грати через нього, тоді як Гюндоган адресував м'яч "Зіні" рідше.

Пристойна гра українця в обороні

Втім, Олександр все одно зберігав високий рівень гри, зокрема, і в обороні, нехай навіть суперник дуже слабкий. Зінченко 5 разів вступав у відбір – щоразу успішно, він здіснив 2 перехоплення та виграв обидві верхові дуелі. Саша старався не втрачати за спиною суперників, і йому це вдавалося досить непогано. Ну і впадало в очі, що новачок Ляпорт (рекордне придбання "містян") будував вихід з оборони переважно через Зінченка.

Загалом за цей матч 21-річний українець отримав від WhoScored оцінку 7,7 – лише автори голів і феноменальний Стерлінг оцінені авторитетним порталом краще.

Англія. АПЛ, 25 тур

Манчестер Сіті – Вест Бромвіч – 3:0

Голи: Фернандінью, 19, де Брюйне, 68, Агуеро, 90