Манчестер Сити разбил Хаддерсфилд, Уотфорд уверенно победил Бернли

Манчестер Сити без Зинченко разгромно победил Хаддерсфилд, Бернли дома уступил Уотфорду, в рамках второго тура АПЛ,

Манчестер Сити дома принимал Хаддерсфилд. Подопечные Гвардиолы сразу прибрали мяч к своим ногам. Первые 20 минут поединка проходили при тотальном доминировании "горожан". Гости припарковали автобус у своих ворот и не могли даже перейти чужую половину поля. Однако, держать оборону долго подопечным Вагнера не удалось – на 25 минуте матча Эдерсон отдал точную передачу на Агуэро, которого не успели накрыть защитники. Голкипер гостей Хаммер был вынужден выйти на перехват, но не успел, ведь аргентинец спокойно перебросил его, забив мяч в ворота – 1:0.

Уже через 6 минут Менди здорово прорвался по флангу и обыгрался с Жезусом, однако, защитники смогли отобрать мяч у защитника, однако, он отскочил прямо на ногу бразильского форварда, который нанес точный удар.

На 35-й минуте поединка Сити утроили свое преимущество. После прострела от Менди Хаммер ошибся, выпустив мяч из рук, и он попал к Агуэро. Аргентинец не промахнулся и забил.

Под занавес первого тайма Хаддерсфилд смог отыграть один мяч. После вбрасывания аута, Станкович получил удобную скидку головой и расстрелял ворота Эдерсона.

Во второй половине встречи Давид Силва шедевральным ударом со штрафного сделал счет 4:1. После этого обе команды немного успокоились. Однако, на 75-й минуте Агуэро опередил защитников после прострела Менди и сделал хет-трик. В конце матча Сане прорвался по флангу, сблизился с голкипером и прострелил в центр штрафной, где набегал Конголо, который отправил мяч в свои ворота – 6:1.

К слову, украинец Александр Зинченко даже не попал в заявку Манчестер Сити на поединок.

В другом матче игрового дня Бернли принимал Уотфорд. Команды начали без разведки и открыли счете уже на 3 минуте. Грей отличился в ворота Бернли, уже через 3 минуты защитник Бернли Тарковски восстановил паритет во встрече.

После перерыва Дини вывел Уотфорд вперед. А уже через 5 минут Хьюз удвоил преимущество Уотфорда. В итоге, 1:3 уверенная победа подопечных Гарсии.

Чемпионат Англии, 2 тур

Манчестер Сити – Хаддерсфилд – 6:1

Голы: Агуэро, 25, 35, 75, Жезус 31 Силва 48, Конголо (автогол), 84 – Станкович 43

Бернли – Уотфорд – 1:3

Голы: Тарковски, 6 – Грей 3, Дини 48, Хьюз 51