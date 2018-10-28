Манчестер Сіті роздумує над підписанням Френкі де Йонга за 70 млн фунтів

Лідер Аякса Френкі де Йонг наступного літа може продовжити кар'єру в АПЛ. У послугах голландця зацікавлений чемпіон Англії Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті серйозно зацікавлений у підписанні півзахисника Аякса Френкі де Йонга. Чемпіон Англії влітку 2019 року може викласти за 21-річного голландця близько 70 млн фунтів, повідомляє Daily Mail.

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Після провалу з трансфером Жоржінью минулого літа Ман Сіті налаштований підсилитись хавбеком амстердамського клубу. Проте для підписання де Йонга "містяни" повинні витримати конкуренцію Барселони, Реала та Баварії, які теж проявляють інтерес до юного таланта.

Нагадаємо, саме де Йонг у складі Аякса вибив Динамо з Ліги чемпіонів 2018/19. Контракт голландця з Аяксом чинний до літа 2022 року.