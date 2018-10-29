Манчестер Сити размышляет над подписанием Фрэнки де Йонга за 70 млн фунтов

Лидер Аякса Фрэнки де Йонг следующим летом может продолжить карьеру в АПЛ. В услугах голландца заинтересован чемпион Англии Манчестер Сити.

Манчестер Сити серьезно заинтересован в подписании полузащитника Аякса Фрэнки де Йонга. Чемпион Англии летом 2019 может выложить за 21-летнего голландца около 70 млн фунтов, сообщает Daily Mail.

Малком, Веа-молодший та ще 11 молодих талантів, за якими варто стежити в Лізі чемпіонів 2018/19

После провала с трансфером Жоржинью прошлым летом Манчестер Сити настроен усилиться хавбеком амстердамского клуба. Однако для подписания де Йонга "горожане" должны выдержать конкуренцию Барселоны, Реала и Баварии, которые тоже проявляют интерес к юному таланту.

Напомним, именно де Йонг в составе Аякса выбил Динамо из Лиги чемпионов 2018/19. Контракт голландца с Аяксом истекает летом 2022 года.