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Манчестер Сіті продав Денаєра в Ліон

12:45 310 Читать на русском
Манчестер Сіті продав Денаєра в Ліон
Джейсон Денаєр / фото: ФК Манчестер Сіті

Захисник Манчестер Сіті Джейсон Денаєр продовжить кар'єру у чемпіонаті Франції.

Бельгійський захисник Джейсон Денайер став гравцем Ліона, повідомляє офіційний сайт французького клубу. Контракт 23-річного оборонця розрахований на 4 роки.

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Манчестер Сіті отримає за свого гравця 10 млн євро та ще 3,5 мільйони Ліон може заплатити у якості бонусів.

Денаєр належав "містянам" протягом 6 років, проте не провів жодного офіційного матчу за клуб. На правах оренди бельгієць виступав за Селтік, Галатасарай і Сандерленд.

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Франція Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Манчестер Сіті Джейсон Денаєр Джейсон Денаєр Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліон Ліон
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