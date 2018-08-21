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Манчестер Сити продал Денайера в Лион

12:45 39 Читати українською
Манчестер Сити продал Денайера в Лион
Джейсон Денайер / фото ФК Манчестер Сити

Защитник Манчестер Сити Джейсон Денайер продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Бельгийский защитник Джейсон Денайер стал игроком Лиона, сообщает официальный сайт французского клуба. Контракт 23-летнего защитника рассчитан на 4 года.

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Манчестер Сити получит за своего игрока 10 млн евро и еще 3,5 миллиона Лион может заплатить в качестве бонусов.

Денайер принадлежал "горожанам" в течение 6 лет, однако не провел ни одного официального матча за клуб. На правах аренды бельгиец выступал за Селтик, Галатасарай и Сандерленд.

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Франция Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Манчестер Сити Джейсон Денайер Джейсон Денайер Манчестер Сити Манчестер Сити Лион Лион
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