Манчестер Сіті отримав дозвіл на проведення матчу з Ліверпулем на домашній арені

Один з найочікуваніших поєдинків сезону в АПЛ пройде на Етіхад Стедіум.

Манчестер Сіті проведе поєдинок 32-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Ліверпуля на домашній арені, повідомляє офіційний сайт міської ради Манчестера.

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Гру могли перенести на нейтральний стадіон через побоювання, що вболівальники будуть збиратися групами в околицях арени. Однак, консультативна група з безпеки заявила, що не має заперечень проти проведення зустрічі на стадіоні Етіхад.

Нагадаємо, поєдинок між грандами англійського футболу пройде 2 липня. Початок зустрічі – о 22:15 за київським часом.

До слова, доля чемпіонства може вирішитись вже сьогодні, у матчі підопічних Хосе Гвардіоли з Челсі: якщо "містяни" втратять очки у грі з лондонським клубом, Ліверпуль достроково завоює золоті медалі АПЛ.

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