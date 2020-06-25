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Манчестер Сити получил разрешение на проведение матча с Ливерпулем на домашней арене

20:59 - Читати українською
Манчестер Сити получил разрешение на проведение матча с Ливерпулем на домашней арене
Манчестер Сити – Ливерпуль / Фото из открытых источников

Один из самых ожидаемых поединков сезона в АПЛ пройдет на Этихад Стэдиум.

 

Манчестер Сити проведет поединок 32-го тура английской Премьер-лиги против Ливерпуля на домашней арене, сообщает официальный сайт городского совета Манчестера.

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Игру могли перенести на нейтральный стадион из-за опасений, что болельщики будут собираться группами в окрестностях арены. Однако, консультативная группа по безопасности заявила, что не имеет возражений против проведения встречи на стадионе Этихад.

Напомним, поединок между грандами английского футбола пройдет 2 июля. Начало встречи – в 22:15 по киевскому времени.

К слову, судьба чемпионства может решиться уже сегодня, в матче подопечных Хосе Гвардиолы с Челси: если "горожане" потеряют очки в игре с лондонским клубом, Ливерпуль досрочно завоюет золотые медали АПЛ.

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