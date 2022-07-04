Угода Манчестер Сіті з хавбеком, який всю кар'єру провів у рідному Лідсі, розрахована на 6 років, повідомляє офіційний сайт "містян".

Манчестер Сіті офіційно продав Жезуса в Арсенал

Сума трансферу 26-річного гравця збірної Англії склала майже 50 млн євро. У команді Хосепа Гвардіоли Калвін Філліпс гратиме під 4-м номером, який впродовж останніх років був вільним. Останнім, хто грав у команді з четвіркою на спині, був легендарний Венсан Компані.

Філліпс став черговим новачком "містян", які раніше підписали воротаря Штефана Ортегу з Армінії, Ерлінга Холанда з Борусії Д і повернули Хуліана Альвареса з оренди у Рівер Плейт.

Вихованець Лідса провів за "павичів" 234 матчі впродовж 8-ми сезонів. Забив 14 голів і віддав стільки ж асистів. Зіграв 23 поєдинки за національну збірну Англії та був основним на Євро-2020, на якому команда Гарета Саутгейта стала срібним призером турніру.

Чверть століття тому Феномен запустив лавину: 10 найдорожчих футболістів у історії, які по черзі били трансферний рекорд