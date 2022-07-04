Соглашение Манчестер Сити с хавбеком, который всю карьеру провел в родном Лидсе, рассчитано на 6 лет, сообщает официальный сайт "горожан".

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Сумма трансфера 26-летнего игрока сборной Англии составила около 50 млн евро. В команде Хосепа Гвардиолы Калвин Филлипс будет играть под 4-м номером, который в последние годы был свободным. Последним, кто играл в команде с четверкой на спине, был легендарный Венсан Компани.

Филлипс стал очередным новичком "горожан", которые ранее подписали вратаря Штефана Ортегу из Арминии, Эрлинга Холанда из Боруссии Д и вернули Хулиана Альвареса из аренды в Ривер Плейт.

Воспитанник Лидса провел за "павлинов" 234 матча на протяжении 8-ми сезонов. Забил 14 голов и отдал столько же ассистов. Сыграл 23 поединка за национальную сборную Англии и был основным на Евро-2020, на котором команда Гарета Саутгейта стала серебряным призером турнира.

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