Форвард збірної Бразилії офіційно став гравцем Арсенала, підписавши з лондонським клубом довгостроковий контракт, інформує офіційний сайт "канонірів".

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За неофіційною інформацією, Арсенал заплатив "містянам" за Жезуса 52 млн євро, а нападник уклав угоду на 5 років.

У новій команді 25-річний бразилець обрав 9-й номер, під яким виступав і за Ман Сіті. Незабаром новачок приєднається до Арсенала і розпочне підготовку до сезону 2022/23. Жезус знову виступатиме під керівництвом Мікеля Артети, який раніше був асистентом Хосепа Гвардіоли в Ман Сіті.

У складі Манчестер Сіті форвард збірної Бразилії відіграв 5,5 років. Виграв 11 трофеїв, серед яких – 4 титули чемпіона АПЛ. Провів 236 матчів, забив 95 голів і віддав 46 асистів.

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