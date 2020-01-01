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Брайтон завдяки шедевральному голу вирвав нічию у Челсі, Астон Вілла здолала Бернлі: 21-й тур АПЛ, матчі середи

16:33 342 Читать на русском
Брайтон завдяки шедевральному голу вирвав нічию у Челсі, Астон Вілла здолала Бернлі: 21-й тур АПЛ, матчі середи
Брайтон – Челсі – 1:1 / Premierleague.com

В рамках 21-го туру англійської Прем’єр-ліги відбулось кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/20, 21-й тур

Бернлі – Астон Вілла – 1:2

Голи: Вуд, 80 – Веслі, 27, Гріліш, 41

Брайтон – Челсі – 1:1

Голи: Джаханбахш, 84 – Аспілікуета, 10

Уотфорд – Вулверхемптон – матч розпочнеться о 17:00

Ньюкасл – Лестер – матч розпочнеться о 17:00

Саутгемптон – Тоттенхем – матч розпочнеться о 17:00

Вест Хем – Борнмут – матч розпочнеться о 19:30

Норвіч – Крістал Пелас – матч розпочнеться о 19:30

Представники нижньої частини турнірної таблиці – Бернлі та Астон Вілла – відкривали 21-й тур АПЛ. Вже на 12-й хвилині забив Джек Гріліш, однак арбітр матчу взяття воріт скасував, скориставшись допомогою системи VAR. В середині першої половини гри Веслі потужним ударом вивів гостей вперед, а під кінець тайму Гріліш пострілом у дев’ятку подвоїв перевагу своєї команди. По перерві господарі перехопили ініціативу і під кінець матчу зусиллями Кріса Вуда зуміли скоротити рахунок до мінімуму, однак для прийнятного результату банально не вистачило часу.

Челсі вже на самому початку матчу вийшов вперед – Сесар Аспілікуета вдало зіграв на добиванні. Леандро Троссар мав вирівнювати рахунок у кінці тайму, однак був неточним. Матч плавно котився до мінімальної перемоги гостей, коли на 84-й хвилині гол-красень через себе забив іранський форвард Брайтона Аліреза Джаханбахш. Господарі взагалі могли вирвати перемогу у "пенсіонерів", однак Кепа Аріссабалага врятував свою команду.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ

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