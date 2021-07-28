Півзахисник Астон Вілли Джек Гріліш може перебратись до Ман Сіті у поточне трансферне вікно.

"Містяни" готові запропонувати 75 мільйонів фунтів стерлінгів за хавбека збірної Англії Джека Гріліша, повідомляє Daily Mail.

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Цікаво, що "віллани" не мають наміру відпускати свою зірку за меншу суму, ніж 100 млн фунтів. Клуб прагне втримати Гріліша, а для цього може запропонувати зарплатню від 150 тисяч фунтів.

До слова, Джек провів 27 матчів у минулому сезоні за Астон Віллу, записавши до свого активу 7 голів та 12 асистів.

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