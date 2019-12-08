Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: фанат залишився без роботи через расизм на адресу Фреда та Лінгарда

Вболівальник Манчестер Сіті продовжує отримувати нові покарання за прояви расизму на адресу гравців Манчестер Юнайтед.

Поліція затримала фаната, який імітував ганебні жести на адресу Фреда та Джессі Лінгарда, інформує The Sun.

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Зазначається, що порушник виявився працівником будівельної фірми. Керівництво компанії дізналось про цей інцидент та вирішило звільнити фаната. Окрім цього, йому загрожує пожиттєвий бан на відвідування англійських стадіонів.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед несподівано переміг Манчестер Сіті (2:1) та піднявся на 5 сходинку – "містяни" залишились на третій позиції.

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