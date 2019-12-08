toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - ЗОРЯ КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: фанат залишився без роботи через расизм на адресу Фреда та Лінгарда

22:20 201 Читать на русском
Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: фанат залишився без роботи через расизм на адресу Фреда та Лінгарда
Фред / Reuters

Вболівальник Манчестер Сіті продовжує отримувати нові покарання за прояви расизму на адресу гравців Манчестер Юнайтед.

85’ Ніколас Отаменді
 
Маркус Рашфорд 23’
Антоні Марсьяль 29’
23’ Маркус Рашфорд
29’ Антоні Марсьяль
85’ Ніколас Отаменді

Поліція затримала фаната, який імітував ганебні жести на адресу Фреда та Джессі Лінгарда, інформує The Sun.

Манчестер Сіті разом з поліцією розслідує прояви расизму на матчі проти Манчестер Юнайтед – клуб зробив офіційну заяву

Зазначається, що порушник виявився працівником будівельної фірми. Керівництво компанії дізналось про цей інцидент та вирішило звільнити фаната. Окрім цього, йому загрожує пожиттєвий бан на відвідування англійських стадіонів.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед несподівано переміг Манчестер Сіті (2:1) та піднявся на 5 сходинку – "містяни" залишились на третій позиції.

Ман Сіті – МЮ: феномен "диявольського" Робін Гуда, майстер-клас Ван-Біссаки, Фред здибав нового Степаненка та расистів

blog_ava
Зоря переграла Динамо в більшості на виїзді та вирвалася на 2-е місце
18:59
6970
Теги
Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед Фред Фред Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія футбольні фанати Расизм у футболі Джессі Лінгард Джессі Лінгард
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
11
хв
Вест Хем
22:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук