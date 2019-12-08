Манчестер Сіті разом з поліцією розслідує прояви расизму на матчі проти Манчестер Юнайтед – клуб зробив офіційну заяву

Після матчу 16-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед (1:2) розгорівся черговий скандал, пов'язаний із расизмом.

На 67-й хвилині гри Фред і Джессі Лінгард перебували біля кутового прапорця, а з трибун у них полетіли запальнички і пляшки з водою. Телевізійна камера також зафіксували вболівальника, який зображав жести мавпи перед футболістами.

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 1:2 – відео голів та огляд матчу

"Манчестер Сіті відомо про те, що по соціальних мережах ходить запис, на якому видно, що уболівальник показує расистські жести в другому таймі матчу з Манчестер Юнайтед. Посадові особи клубу працюють з поліцією Великого Манчестера, щоб допомогти їм ідентифікувати відповідних осіб. Клуб також працює з поліцією з приводу предметів, кинутих на ігрове поле.

У клубі діє політика абсолютної нетерпимості щодо дискримінації будь-якого роду. Той, хто буде визнаний винним в расовій дискримінації, буде довічно забанений клубом", – йдеться в офіційній заяві "містян" на сайті клубу.

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