toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЧЕЛСІ ОЛЕКСАНДРІЯ - ЗОРЯ ВЕСТ ХЕМ - ТОТТЕНХЕМ

Манчестер Сіті – Челсі: Гвардіола з острахом оцінив важкість травми Агуеро

00:25 155 Читать на русском
Манчестер Сіті – Челсі: Гвардіола з острахом оцінив важкість травми Агуеро
Серхіо Агуеро та Хосеп Гвардіола / Фото BBC

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував травму форварда Серхіо Агуеро у поєдинку проти Челсі (2:1).

29’ Кевін де Брюйне
37’ Ріяд Марез
 
Н'Голо Канте 21’
21’ Н'Голо Канте
29’ Кевін де Брюйне
37’ Ріяд Марез

"Ми точно дізнаємося все завтра. Але думаю, що Серхіо отримав серйозну травму. Це м'язове пошкодження. Виглядає все не дуже добре", – цитує Гвардіолу BBC.

Манчестер Сіті – Челсі – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Агуеро зазнав травми на 74-й хвилині поєдинку з Челсі та не зміг продовжити гру. Замість нього на полі з'явився Габріел Жезус.

В поточному сезоні АПЛ Серхіо провів 12 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та двома асистами.

Перемога дозволила Сіті піднятись на 3-тю сходинку АПЛ, відставання від Ліверпуля залишається 9 очок. Челсі – 4-й.

Манчестер Сіті здобув важку перемогу над Челсі та піднявся на третє місце АПЛ

blog_ava
Золоті 70-ті: Матч століття, легенда Динамо, німецьке порно 12:0 і ще 27 фото "старої школи"
23 листопада
13184
Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Манчестер Сіті - Челсі Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
9
хв
Динамо
17:00
Маріуполь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук