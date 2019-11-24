Манчестер Сіті – Челсі: Гвардіола з острахом оцінив важкість травми Агуеро

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував травму форварда Серхіо Агуеро у поєдинку проти Челсі (2:1).

"Ми точно дізнаємося все завтра. Але думаю, що Серхіо отримав серйозну травму. Це м'язове пошкодження. Виглядає все не дуже добре", – цитує Гвардіолу BBC.

Манчестер Сіті – Челсі – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Агуеро зазнав травми на 74-й хвилині поєдинку з Челсі та не зміг продовжити гру. Замість нього на полі з'явився Габріел Жезус.

В поточному сезоні АПЛ Серхіо провів 12 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та двома асистами.

Перемога дозволила Сіті піднятись на 3-тю сходинку АПЛ, відставання від Ліверпуля залишається 9 очок. Челсі – 4-й.

Манчестер Сіті здобув важку перемогу над Челсі та піднявся на третє місце АПЛ