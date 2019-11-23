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Манчестер Сіті – Челсі – 2:1 – відео голів та огляд матчу

22:18 532 Читать на русском
Манчестер Сіті – Челсі – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Сіті – Челсі – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Манчестер Сіті

Манчестер Сіті приймав Челсі у центральному матчі 13 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Челсі.

29’ Кевін де Брюйне
37’ Ріяд Марез
 
Н'Голо Канте 21’
21’ Н'Голо Канте
29’ Кевін де Брюйне
37’ Ріяд Марез

Челсі шокував господарів вже на 21-й хвилині, Канте майстерно поборовся та відправив м'яч у сітку воріт Едерсона. Гравці Манчестер Сіті швидко взялись за голову і до перерви вже були попереду завдяки влучним ударам Де Брюйне та Мареза.

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Друга половина гри пройшла за переваги "містян". Підопічні Гвардіоли навіть спромоглись забити втретє, але арбітр скасував гол через сумнівний офсайд.

Перемога дозволила Сіті піднятись на 3-тю сходинку АПЛ, відставання від Ліверпуля залишається 9 очок. Челсі – 4-й.

Манчестер Сіті здобув важку перемогу над Челсі та піднявся на третє місце АПЛ

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