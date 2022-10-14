Ліга Європи, 4-й тур

Група А

ПСВ – Цюріх – 5:0

Голи: Гутьєррес, 10, Верман, 15, 55, Сангаре, 35, Ель-Газі, 84

Група С

Лудогорець – ГІК – 2:0

Голи: Гроппер, 39, Рік, 64

Вилучення: Райтала, 90+3 (ГІК, друга жовта картка)

Група D

Уніон Берлін – Мальме – 1:0

Гол: Кнохе, 89 (п.)

Вилучення: Ломоті, 90+1 (Мальме, друга жовта картка)

Група F

Лаціо – Штурм – 2:2

Голи: Іммобіле, 45 (п.), Родрігес, 71 – Бовінг, 56, 83

Вилучення: Лаццарі, 45+2 (Лаціо, друга жовта картка)

Фенербахче гарантував місце у плей-офф ЛЄ, обігравши АЕК – Динамо зберігає примарні шанси на Лігу конференцій

У групі А ПСВ повторно "роздовбав" Цюріх (у першому матчі нідерландці виграли з рахунком 5:1). Ще до перерви господарі відвантажили у ворота швейцарців три сухих м'ячі, а по перерві Верман оформив дубль. Наприкінці поєдинку Ель-Газі забив п'ятий гол, звершивши знущання над суперником. У складі Цюріха з перших хвилин вийшов український форвард Богдан В'юнник, але предментно допомогти своїй команді не зумів і був замінений на 59-й хвилині. Як наслідок, ПСВ набрав 7 балів і піднявся на другу сходинку турнірної таблиці, Цюріх без очок останній.

Лудогорець у групі С переграв ГІК. Болгари задовольнились двома м'ячами у ворота фінів, забивши по голу у кожному з таймів. Український захисник Ігор Пластун потрапив до заявки своєї команди, але на поле того вечора так і не вийшов. Перемога принесла Лудогорцю 7 очок і підняла на другу сходинку, ГІК з одним пунктом замикає квартет.

Уніон за хвилину до завершення основного часу зумів вирвати перемогу у Мальме. Ломоті у власному штрафному притримав за футболку суперника і арбітр вказак на позначку. Кнохе не схибив. За хвилину все той же Ломоті вдруге порушив правила і залишив шведів у меншості. Попри те, що до основного часу було додано 10 хвилин – рахунок не змінився. Перемога дозволила Уніону набрати 6 очок і піднятись на третю сходинку групи D – випереджають німців португальська Брага (7 пунктів) і сенсаційний бельгійський Уніон Сент-Жилуаз (10 балів).

У групі F Лаціо на останніх хвилинах втратив перемогу над штурмом. Господарі вийшли вперед за мить до свистка на перерву – Іммобіле оформив "гол у роздягальню" з пенальті. Лаццарі, натомість, зробив римлянам прикрий "подарунок", заробивши на другій доданій вилучення. Бовінг після відпочинку добре увійшов у гру (після виходу на заміну) і оформив дубль. Між його голами за "орлів" забивав Родрігес, але більше ніж на нічию італійці не спромоглись. Турнірна таблиця у квартеті виглядає просто фантастично – усі команди після 4-х турів набрали по 5 очок.

Динамо безславно програло 4 матч поспіль і вилетіло з ЛЄ – Київ зберігає шанси на єврокубкову весну, новий фейл оборони