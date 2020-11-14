В рамках кваліфікації до молодіжного чемпіонату Європи-2021 збірна України U-21 розгромила однолітків з Мальти. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

У заключному матчі відбору, який для українців не мав жодного значення (команда Ротаня ще раніше втратила будь-які шанси на вихід на Євро), "синьо-жовті" забили вже на четвертій хвилині. Дебютант збірної Микола Кухаревич вдало замкнув простріл від Владислава Дубінчака.

Україна U-21 розгромила Мальту U-21 завдяки дебютним голам Кухаревича, Мілованова та Шевцова

Ще до перерви представнику Руха вдалось оформити дубль. Захисник Мальти намагався відпасувати голкіперу не помітивши Кухаревича. Українець перехопив сферу і пробив повз голкіпера.

Одразу по перерві господарі забили: Омар Елуні вийшов сам на сам з Трубіним, пробивши останнього поміж ніг. Наприкінці матчу Богдан Мілованов влучним пострілом розставив всі крапки над "і", а вже у доданий час Ілля Шевцов зафіксував розгромну перемогу українців.

Як наслідок, Україна посіла у групі 8 третю сходинку, набравши 13 очок. Мальта з 1 пунктом – остання.

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