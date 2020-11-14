В рамках квалификации к молодежному чемпионату Европы-2021 сборная Украины U-21 разгромила сверстников из Мальты. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

В заключительном матче отбора, который для украинцев не имел никакого значения (команда Ротаня еще раньше потеряла шансы на выход на Евро), "сине-желтые" забили уже на четвертой минуте. Дебютант сборной Николай Кухаревич удачно замкнул прострел от Владислава Дубинчака.

Украина U-21 разгромила Мальту U-21 благодаря дебютным голам Кухаревича, Милованова и Шевцова

Еще до перерыва представителю Руха удалось оформить дубль. Защитник Мальты пытался отпасовать голкиперу не заметив Кухаревич. Украинец перехватил сферу и пробил мимо голкипера.

Сразу после перерыва хозяева забили: Омар Элуни вышел один на один с Трубиным, пробив последнему между ног. В конце матча Богдан Милованов метким выстрелом расставил все точки над "і", а уже в добавленное время Илья Шевцов зафиксировал крупную победу украинцев.

Как следствие, Украина заняла в группе 8 третье место, набрав 13 очков. Мальта с 1 пунктом – последняя.

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