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Мальме – Динамо: матч з киянами стане для капітана шведів Розенберга останнім на рідному стадіоні

11:11 170 Читать на русском
Мальме – Динамо: матч з киянами стане для капітана шведів Розенберга останнім на рідному стадіоні
Маркус Розенберг / Фото з відкритих джерел

Нападник і капітан шведського Мальме Маркус Розенберг у матчі з киянами востаннє вийде на домашню арену у футболці рідного клубу.

 

Матч 5-го туру Ліги Європи між Мальме та Динамо буде пам’ятним для капітана шведської команди Маркуса Розенберга – поєдинок для 37-річного ветерана стане останнім на рідному стадіоні, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Як заявив шведський футбольний клуб, через 15 хвилин після завершення матчу, на стадіоні пройде символічна церемонія прощання багаторічного капітана з уболівальниками – усі бажаючі зможуть підписати пам’ятні футболки і шарфи з одним з найкращих гравців своєї команди всіх часів, які вже можна замовити у офіційному магазині клубу.

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До слова, уболівальники Мальме, спеціально до останнього матчу Розенберга, проводять акцію зі збору коштів на виготовлення банерів на честь свого капітана. Всі банери будуть розвішані по стадіону під час гри з Динамо.

Нагадаємо, Розенберг розпочав свою футбольну кар’єру у 2001 році саме у Мальме. У 2005 році він перейшов в Аякс, а через два роки опинився у Вердері. Погравши сезон за Расинг, він перебрався на Туманний Альбіон у Вест Бромвіч. У 2014 р. Маркус повернувся до рідної команди, за яку загалом провів 372 матчі і забив 140 голів. У футболці національної збірної зіграв 33 поєдинки, в яких відзначився 6 разів.

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Динамо Динамо Ліга Європи Мальме - Динамо Маркус Розенберґ Маркус Розенберґ Мальме Мальме
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