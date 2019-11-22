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Мальме – Динамо: УЄФА жорстко покарав шведів напередодні матчу з киянами

18:14 595 Читать на русском
Мальме – Динамо: УЄФА жорстко покарав шведів напередодні матчу з киянами
Вболівальники Мальме / SkySports

Мальме отримав серйозне покарання за поведінку фанатів під час матчу 2-го туру групового туру Ліги Європи проти Копенгагена.

 

Шведський клуб оштрафований загалом на 66 тисяч євро за різноманітні порушення під час домашнього матчу 2-го туру Ліги Європи проти Копенгагена, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Окрім грошового штрафу за використання піротехніки, жбурляння різноманітних предметів та блокування сходів, Мальме буде змушений закрити 5 тисяч місць на Північній трибуні на матчі проти Динамо. Також стадіон шведів перебуватиме під випробувальним терміном впродовж одного року.

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Мальме на виїзді вже найближчим часом – 28 листопада. Початок гри о 22:00.

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УЄФА Мальме - Динамо Ліга Європи Динамо Динамо Мальме Мальме
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