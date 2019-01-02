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Малком може перейти в Гуанчжоу Евергранд – клуб вже повідомив Барселону про бажання придбати бразильця

22:16 110 Читать на русском
Малком може перейти в Гуанчжоу Евергранд – клуб вже повідомив Барселону про бажання придбати бразильця
Малком / Фото: ФК Барселона

Бразильський хавбек Барселони Малком може приєднатися до Паулінью, який також перейшов із каталонського клубу у Гуанчжоу Евергранд.

Малком може продовжити кар'єру у чемпіонаті Китаю, повідомляє Marca.

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Гуанчжоу Евергранд готовий викласти за бразильця 50 млн євро і вже повідомив про це керівництво каталонців. Цікаво, що Гуанчжоу Евергранд винен Барселоні 50 млн євро за Паулінью.

До речі, Евертон нещодавно пропонував "блаугранас" за Малкома 35 млн євро, але ті відмовилися від такої пропозиції.

У поточному сезоні Малком зіграв 5 матчів у Прімері, результативними діями не відзначався.

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