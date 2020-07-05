Кальярі – Аталанта: Маліновський вийшов у старті – онлайн-трансляція матчу Серії А

Кальярі приймає Аталанту в 30-му турі Серії А. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Кальярі – Аталанта стартував о 20:30 за київським часом. Гру транслює телеканал "Футбол 2", а "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію гри.

Аталанта перемогла Наполі та продовжила вдалу серію – Маліновський не міг допомогти, спостерігаючи за голом конкурента

Руслан Маліновський вийшов з перших хвилин – Джан П'єро Гасперіні залишив у запасі кількох лідерів, серед яких Голліні, Сапата, Ілічіч та Гомес.

Аталанта демонструє чемпіонський графік, вигравши 7 матчів Серії А поспіль. Команда Руслана Маліновського посідає 4 позицію з 12-очковим відривом від Роми, а у випадку перемоги може нав'язати Інтеру боротьбу за третю сходинку. В минулому турі бергамаски обіграли Наполі – Маліновський у тому матчі не зміг зіграти через перебір жовтих карток.

Що стосується Кальярі, то команда з Сардинії розмістилася в середині таблиці. 10 місце та 39 очок практично гарантують господарям місце в Серії А на наступний сезон. А от до зони Ліги Європи – лише 6 пунктів.

Кальярі:

Аталанта: Спортьєлло, Шутало, Кадьдара, Паломіно, Хатебур, Тамезе, Де Рон, Кастань, Пашаліч, Маліновський, Мурієль