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Малиновский уже выдал лучший сезон в Бельгии по результативным действиям

11:45 0 Читати українською
Малиновский уже выдал лучший сезон в Бельгии по результативным действиям
Руслан Малиновский / фото: ФК Генк

Хавбек Генка Руслан Малиновский в текущем сезоне отмечается большой результативностью за клуб.

За 20 матчей, которые украинец провел в этом сезоне за Генк, Малиновский смог забить 10 голов и отдать 8 результативных передач, что делает этот сезон лучшим по результативности для хавбека в бельгийском этапе карьеры.

Малиновский оформил дубль и отдал ассист за Генк в матче против Антверпена

Малиновский уже на 2 балла по системе гол+пас превзошел свое достижение позапрошлого сезона, когда в 27 матчах смог осуществить 16 результативных действий.

Тренер Генка Клеман рассказал о трудностях Малиновского в Бельгии и перспективах украинца в ​​топ-клубе

Кроме того, Малиновский в Бельгии выполняет в среднем 0,46 результативных действия за игру, тогда как за период проведенный в Заре, хавбек осуществлял по 0,36 действий в матче, информирует Команда №1.

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Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк Бельгия
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