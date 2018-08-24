Ліга Європи: Генк Маліновського впевнено обіграв Брондбю, Гент з Пластуном і Яремчуком зіграв внічию з Бордо

Завершилися останні матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

Генк Руслана Маліновського у видовищному матчі обіграв Брондбю. Бельгійці після першого тайму вигравали з рахунком 2:0, але після перерви данці вирівняли становище. Однак, на більше їх не вистачило. Героєм поєдинку став нападник Генка Самата, який оформив хет-трик.

Гент, у стартовому складі якого з'явилися українці Ігор Пластун та Роман Яремчук, зіграв у "суху" нічию з французьким Бордо.

Зоря удесятьох втримала нічию у матчі з РБ Лейпциг у Лізі Європи

Спартрак Трнава переміг Олімпію з Любляни. Обидва голи в цьому матчі були забиті в першому таймі.

Партизан та Бешикташ яскраво розпочали поєдинок, обмінявшись забити м'ячами впродовж однієї хвилини, але більше глядачі на стадіоны у Белграді голів не побачили.

Рапід легко обіграв Стяуа та поїде в Ромунію, маючи солідну перевагу.

Рейнджерс, який очолює колишній гравець Лівверпуля Стівен Джеррард, мінімально здолав російську Уфу.

Шкендія розгромно програла Русенборгу. Один із голів на свій рахунок записав екс-форвард лондонського Арсенала Ніколас Бендтнер.

Матчі-відповіді відбудуться 30 серпня.

Ліга Європи. Кваліфікація

Генк – Брондбю – 5:2

Голи: Самата, 38, 55, 70, Троссард, 45 (пенальті), 90+1 – Хермансон, 47, Вілчек, 51

Олімпія – Спартак Тр – 0:2

Голи: Бакош, 23 (пенальті), Іліч, 35 (автогол)

Партизан – Бешикташ – 1:1

Голи: Гомеш, 14 – Арслан, 15

Рапід – Стяуа – 3:1

Гол: Кнасмюлнер, 4, Соннляйтнер, 40, Шваб, 49 – Гнохере, 47

Гент – Бордо – 0:0

Рейнджерс – Уфа – 1:0

Гол: Голдсон, 42

Русенборг – Шкендія – 3:1

Голи: Жебалі, 11, Бендтнер, 15, Леві, 44 – Жуніор, 76