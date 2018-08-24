Ліга Європи: Генк Маліновського впевнено обіграв Брондбю, Гент з Пластуном і Яремчуком зіграв внічию з Бордо

Завершилися останні матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи.
Генк Руслана Маліновського у видовищному матчі обіграв Брондбю. Бельгійці після першого тайму вигравали з рахунком 2:0, але після перерви данці вирівняли становище. Однак, на більше їх не вистачило. Героєм поєдинку став нападник Генка Самата, який оформив хет-трик.
Гент, у стартовому складі якого з'явилися українці Ігор Пластун та Роман Яремчук, зіграв у "суху" нічию з французьким Бордо.
Зоря удесятьох втримала нічию у матчі з РБ Лейпциг у Лізі Європи
Спартрак Трнава переміг Олімпію з Любляни. Обидва голи в цьому матчі були забиті в першому таймі.
Партизан та Бешикташ яскраво розпочали поєдинок, обмінявшись забити м'ячами впродовж однієї хвилини, але більше глядачі на стадіоны у Белграді голів не побачили.
Рапід легко обіграв Стяуа та поїде в Ромунію, маючи солідну перевагу.
Рейнджерс, який очолює колишній гравець Лівверпуля Стівен Джеррард, мінімально здолав російську Уфу.
Шкендія розгромно програла Русенборгу. Один із голів на свій рахунок записав екс-форвард лондонського Арсенала Ніколас Бендтнер.
Матчі-відповіді відбудуться 30 серпня.
Ліга Європи. Кваліфікація
Генк – Брондбю – 5:2
Голи: Самата, 38, 55, 70, Троссард, 45 (пенальті), 90+1 – Хермансон, 47, Вілчек, 51
Олімпія – Спартак Тр – 0:2
Голи: Бакош, 23 (пенальті), Іліч, 35 (автогол)
Партизан – Бешикташ – 1:1
Голи: Гомеш, 14 – Арслан, 15
Рапід – Стяуа – 3:1
Гол: Кнасмюлнер, 4, Соннляйтнер, 40, Шваб, 49 – Гнохере, 47
Гент – Бордо – 0:0
Рейнджерс – Уфа – 1:0
Гол: Голдсон, 42
Русенборг – Шкендія – 3:1
Голи: Жебалі, 11, Бендтнер, 15, Леві, 44 – Жуніор, 76