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Маліновський претендує на звання найкращого гравця року в Бельгії

10:33 250 Читать на русском
Маліновський претендує на звання найкращого гравця року в Бельгії
Руслан Маліновський / соцмережі

Півзахисник Генка Руслан Маліновський номінований на звання найкращого гравця року в Бельгії.

Професіональна футбольна ліга Бельгії назвала трьох головних претендентів на звання найкращого гравця року. повідомляє Sporza.be.

Асист Маліновського у відеоогляді матчу Гент – Генк

Ними стали Руслан Маліновський (Генк), Ханс Ванакен (Брюгге) та Алехандро Посуело (екс-гравець Генк, перейшов у Торонто).

Переможець буде визначений 6 травня на гала-концерті Jupiler Pro League.

Генк після 6 турів групи чемпіонів перебуває на 1 позиції в турнірній таблиці, набравши 47 очок.

У 48 матчах в усіх турнірах Маліновський забив 15 голів і віддав 15 асистів.

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