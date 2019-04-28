Асист Маліновського у відеоогляді матчу Гент – Генк

Генк мінімально здолав Гент у 6-му турі чемпіонського плей-офф.

Українець Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі Генка на матч з Гентом. Зазначимо, що у складі Гента на 65-й хвилині з'явився на полі Роман Безус, Ігор Пластун провів увесь матч на лаві для запасних, а Роман Яремчук навіть не потрапив до заявки.

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Долю поєдинку вирішив один гол. Маліновський асистував Троссару на 56-й хвилині, який забив перший і останній м'яч у звітній зустрічі.

До слова, Генк забив ще у першій 45-хвилинці, але гол скасували після втручання VAR.

Генк відірвався від Брюгге на 9 очок, проте зіграв на матч більше. Гент залишився на останньому місці чемпіонського плей-офф (26 очок) – для команди українців це 5 поразка у 6 матчах.

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