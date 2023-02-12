Півзахисник Марселя і збірної України налаштований розібратися в інциденті, який на рівному місці спровокували коментатори зі США.

Нагадаємо, коментатори beIN Sports USA, які працювали на матчі Клермон – Марсель (0:2), назвали півзахисника збірної України росіянином. Ба більше, під час виконання Маліновським штрафного удару, який вийшов дуже невдалим, коментатори описали це як "супутникбол на Москву".

Маліновський несподівано став "росіянином" – американські коментатори зганьбились під час матчу Ліги 1

Руслан відреагував на такий фейл американських телевізійників. "Що сталося?" – написав українець у Twitter, позначивши beIN Sports. Відповіді від американців поки немає. Як і на питання футболіста, хто саме коментував цей поєдинок.

До слова, в активі 29-річного Маліновського вже 8 матчів у футболці Марселя і 2 голи – Ніцці та ПСЖ.

Маліновський заробив переможний пенальті і ледь не забив з центру поля – фанати зірвали початок матчу