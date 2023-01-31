"По-перше, думаю, що зараз у Марселі тренер, який любить атакувальний, вертикальний футбол з високим пресингом. Рік тому команда грала більше низьким блоком, але зараз Марсель грає в футбол, який багато кому подобається.

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Зараз відбувається зміна в розвитку клубу. Ті футболісти, які приходять, мають бути фізично сильними та виконувати на полі все, що хоче бачити тренер. 8 лютого відбудеться кубкова гра з ПСЖ, а 26 числа – гра в чемпіонаті. Зараз ми на відстані п'ятьох очок від ПСЖ. Звичайно, побачимо, але те, що ми граємо на Велодромі – це великий плюс. ПСЖ гратиме під тиском, і нам це повинно додати сил.

Минулого сезону Марсель грав у Лізі чемпіонів, і клуб хоче повернутися туди. Є кубок Франції та чемпіонат, який Марсель не вигравав багато років. Попереду багато ігор, друге коло, в якому все буде вирішуватись. Той, хто не втрачатиме очки та буде вигравати лобові матчі, той і буде на висоті", – розповів Маліновський у програмі Вацко Live.

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