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Маліновський забив здалеку фантастичний гол у ворота Остенде

20:00 6821 Читать на русском
Маліновський забив здалеку фантастичний гол у ворота Остенде
Руслан Маліновський / Фото ФК Генк

Хавбек Генка Руслан Маліновський змушує шаленіти поціновувачів бельгійського чемпіонату.

У матчі 19-го туру чемпіонату Бельгії до Генка завітав Остенде.

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Український хавбек господарів Руслан Маліновський вже у першому таймі дав зрозуміти гравцям Остенде, що легко їм не буде.

Півзахисник збірної України з-за меж штрафного майданчика потужно пробив у нижній кут. Голкіперу залишилось лише дістати м'яч із сітки воріт.

Теги
Відеоновини Головне Руслан Маліновський Руслан Маліновський Генк Генк Бельгія Остенде Остенде
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