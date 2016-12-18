Маліновський забив здалеку фантастичний гол у ворота Остенде

Англія — 19:59 1782
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Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ – як це було
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Ліверпуль впевнено переміг Манчестер Юнайтед завдяки дублю Шакірі та повернувся на вершину АПЛАнглія — 19:50 2143
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Шахтар у Лізі чемпіонів 2018/19: Ісмаїлі на рівні Мбаппе, Тайсон крутіший за Неймара і зірок Барселони та Ман СітіЛіга чемпіонів — 18:45 746
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Новачки Динамо зросли у ціні на 1400 і 166 відсотків – топ-10 гравців УПЛ, які найбільше подорожчали за 2018-йУкраїна — 15:00 5794
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Смалійчук: Коломойському належать 50% акцій Карпат, але він навіть десяти гривень не виділивУкраїна — 14:24 1373
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