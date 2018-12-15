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"Маліновський і Генк мають домовленість": агент українця Серебренніков прокоментував трансферні чутки

13:36 1224 Читать на русском
"Маліновський і Генк мають домовленість": агент українця Серебренніков прокоментував трансферні чутки
Руслан Маліновський / Фото ФК Генк

Агент Руслана Маліновського Сергій Серебренніков спростував інформацію щодо можливого трансферу півзахисника збірної України з бельгійського Генка у це зимове міжсезоння.

"Я не знаю, хто запускає ці чутки. Більше того, є домовленість, що Маліновський до літа нікуди не переходить. Він гравець Генка. У клуба є домовленість з усіма гравцями, вони нікого не хочуть відпускати, тому що боряться за чемпіонство", – сказав він у коментарі Футбол 24.

Маліновський веде переговори з Міланом, – ЗМІ

Серебренніков зазначив, що якщо перехід Маліновського з Генка і відбудеться, то мова про це може йти лише влітку.

"Тому вся інформація, яка мусується, є безпідставною", – підкреслив агент.

В поточному сезоні чемпіонату Бельгії Маліновський зіграв 17 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та 5-ма асистами.

"Харатін – Ференцварош, Маліновський – Рома", – Франков

Джерело: Футбол 24
Теги
Трансфери Головне Руслан Маліновський Руслан Маліновський Мілан Мілан Генк Генк Бельгія Сергій Серебренніков
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