"Маліновський і Генк мають домовленість": агент українця Серебренніков прокоментував трансферні чутки

Агент Руслана Маліновського Сергій Серебренніков спростував інформацію щодо можливого трансферу півзахисника збірної України з бельгійського Генка у це зимове міжсезоння.

"Я не знаю, хто запускає ці чутки. Більше того, є домовленість, що Маліновський до літа нікуди не переходить. Він гравець Генка. У клуба є домовленість з усіма гравцями, вони нікого не хочуть відпускати, тому що боряться за чемпіонство", – сказав він у коментарі Футбол 24.

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Серебренніков зазначив, що якщо перехід Маліновського з Генка і відбудеться, то мова про це може йти лише влітку.

"Тому вся інформація, яка мусується, є безпідставною", – підкреслив агент.

В поточному сезоні чемпіонату Бельгії Маліновський зіграв 17 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та 5-ма асистами.

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