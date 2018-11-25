Маліновський не зумів врятувати Генк від першої поразки в чемпіонаті Бельгії

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Олександрія – Динамо: анонс матчу УПЛ
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Барселона вирвала драматичну нічию з Атлетіко – Коста забив уперше за 9 місяців у ПрімеріІспанія — 24 лист 2297
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Фанати Рівер Плейта напали на автобус Бока Хуніорс – є постраждалі: фінал Кубка Лібертадорес може не відбутисяСвіт — 24 лист 911
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Атлетіко – Барселона: онлайн трансляція матчу ПрімериІспанія — 24 лист 848
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Шальке розгромив Нюрнберг у надрезультативному матчі: 12-й тур Бундесліги, матчі суботиНімеччина — 24 лист 2814
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