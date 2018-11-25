Маліновський не зумів врятувати Генк від першої поразки в чемпіонаті Бельгії

У матчі 16-го туру чемпіонату Бельгії Генк сенсаційно поступився Серкль Брюгге (1:2).

Чемпіонат Бельгії, 16-й тур

Генк – Серкль Брюгге – 1:2

Голи: Троссард, 90+4 – Айду, 26 (аг), Гакле, 35

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Лідер чемпіонату Бельгії Генк підходив до матчу проти Серкль Брюгге у якості явного фаворита. Проте вже у першому таймі господарів шокували 2 голи від гравців Серкль Брюгге.

Після перерви наставник Генка кинув на порятунок ситуації українського хавбека Руслана Маліновського, але це не принесло бажаного результату. Господарі спромоглись лише на гол престижу в кінці зустрічі.

Незважаючи на поразку Генк продовжує очолювати турнірну тарблицію чемпіонату Бельгії, маючи в активі 35 очок.