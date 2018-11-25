Малиновский не сумел спасти Генк от первого поражения в чемпионате Бельгии

В матче 16-го тура чемпионата Бельгии Генк сенсационно уступил Серкль Брюгге (1:2).

Чемпионат Бельгии, 16-й тур

Генк – Серкль Брюгге – 1:2

Голы: Троссард, 90+4 – Айду, 26 (аг), Гакле, 35

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Лидер чемпионата Бельгии Генк подходил к матчу против Серкль Брюгге в качестве явного фаворита. Однако уже в первом тайме хозяев шокировали 2 гола от игроков Серкль Брюгге.

После перерыва наставник Генка бросил на спасение ситуации украинского хавбека Руслана Малиновского, но это не принесло желаемого результата. Хозяева смогли забить лишь гол престижа в конце встречи.

Несмотря на поражение Генк продолжает возглавлять турнирную тарблицию чемпионата Бельгии, имея в активе 35 очков.