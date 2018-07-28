Маліновський: На ЧС-2018 підтримував збірну Хорватії

Півзахисник Генка Руслан Маліновський розповів, за кого вболівав під час Мундіалю.

"На ЧС-2018 вболівав за хорватів. Думаю, у фіналі їм трохи не пощастило. Та й суддя там трохи не впорався зі своїми обов'язками.

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Бельгія, звичайно, теж справила враження. Тут всі задоволені, що збірна привезла додому медалі. У Брюсселі команду зустріли багато уболівальників.

Взагалі, мені чемпіонат світу сподобався. Там був футбол високого рівня з непередбачуваними результатами", – розповів Маліновський в коментарі Команда1.

Нагадаємо, збірна Франції перемогла у фіналі Хорватію з рахунком 4:2 та здобула Кубок Світу.

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