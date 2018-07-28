toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО ІСМАЇЛІ АНДРІЙ ЛУНІН

Маліновський: На ЧС-2018 підтримував збірну Хорватії

12:04 282 Читать на русском
Маліновський: На ЧС-2018 підтримував збірну Хорватії
Руслан Маліновський / Фото ФК Генк

Півзахисник Генка Руслан Маліновський розповів, за кого вболівав під час Мундіалю.

"На ЧС-2018 вболівав за хорватів. Думаю, у фіналі їм трохи не пощастило. Та й суддя там трохи не впорався зі своїми обов'язками.

Франція – Хорватія: Клаттенбург вважає помилковим рішення арбітра призначити пенальті за гру рукою Перішіча

Бельгія, звичайно, теж справила враження. Тут всі задоволені, що збірна привезла додому медалі. У Брюсселі команду зустріли багато уболівальників.

Взагалі, мені чемпіонат світу сподобався. Там був футбол високого рівня з непередбачуваними результатами", – розповів Маліновський в коментарі Команда1.

Нагадаємо, збірна Франції перемогла у фіналі Хорватію з рахунком 4:2 та здобула Кубок Світу.

Маліновський забив красивий гол зі штрафного у матчі Ліги Європи

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Руслан Маліновський Руслан Маліновський Хорватія Хорватія ЧС 2018 Франція - Хорватія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Львів – Динамо: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:004025 Львів – Динамо: анонс матчу УПЛ
27
хв
Арсенал
14:30
Парі Сен-Жермен
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук