Малиновский: На ЧМ-2018 поддерживал сборную Хорватии

Полузащитник Генка Руслан Малиновский рассказал, за кого болел во время Мундиаля.

"На ЧМ-2018 болел за хорватов. Думаю, в финале им немного не повезло. Да и судья там немного не справился со своими обязанностями.

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Бельгия, конечно, тоже произвела впечатление. Все довольны, что сборная привезла домой медали. В Брюсселе команду встретили много болельщиков.

Вообще, мне чемпионат мира понравился. Там был футбол высокого уровня с непредсказуемыми результатами", – рассказал Малиновский в комментарии Команда1.

Напомним, сборная Франции победила в финале Хорватию со счетом 4:2 и завоевала Кубок Мира.

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