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Малиновский: На ЧМ-2018 поддерживал сборную Хорватии

12:04 21 Читати українською
Малиновский: На ЧМ-2018 поддерживал сборную Хорватии
Руслан Малиновский / Фото ФК Генк

Полузащитник Генка Руслан Малиновский рассказал, за кого болел во время Мундиаля.

"На ЧМ-2018 болел за хорватов. Думаю, в финале им немного не повезло. Да и судья там немного не справился со своими обязанностями.

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Бельгия, конечно, тоже произвела впечатление. Все довольны, что сборная привезла домой медали. В Брюсселе команду встретили много болельщиков.

Вообще, мне чемпионат мира понравился. Там был футбол высокого уровня с непредсказуемыми результатами", – рассказал Малиновский в комментарии Команда1.

Напомним, сборная Франции победила в финале Хорватию со счетом 4:2 и завоевала Кубок Мира.

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ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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Теги
Руслан Малиновский Руслан Малиновский Хорватия Хорватия ЧМ 2018 Франция - Хорватия
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