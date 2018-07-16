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Франція – Хорватія: Клаттенбург вважає помилковим рішення арбітра призначити пенальті за гру рукою Перішіча

19:00 1345 Читать на русском
Франція – Хорватія: Клаттенбург вважає помилковим рішення арбітра призначити пенальті за гру рукою Перішіча
Той самий епізод / Getty Images

Відомий англійський арбітр Марк Клаттенбург прокоментував суддівство у фінальному матчі чемпіонату світу-2018 Франція – Хорватія.

На думку Клаттенбурга, арбітр фіналу ЧС-2018 Нестор Пітана помилився, призначивши пенальті у ворота Хорватії за гру рукою Івана Перішіча. До слова, у 2016 році Клаттенбург був визнаний найкращим арбітром світу.

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"Рука Перішіча була в природному положенні. Він не робив руху рукою до м'яча. Очевидно, це не пенальті", – цитує Клаттенбурга The Sun.

Нагадаємо, даний 11-метровий впевнено реалізував Антуан Грізманн, а поєдинок завершився перемогою Франції з рахунком 4:2. Після матчу наставник Хорватії Златко Даліч розкритикував дії арбітра.

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ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Франція - Хорватія Іван Перішіч Іван Перішіч Арбітри Марк Клаттенбург Марк Клаттенбург Нестор Пітана Нестор Пітана Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018
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