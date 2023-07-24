Малиновский может покинуть Марсель – на футболиста претендуют клубы Серии А
Украинец Руслан Малиновский может вернуться в Италию. На футболиста претендуют несколько клубов.
Один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский, ныне выступающий в составе французского Марселя, может сменить клубную прописку в ближайшее время.
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Как сообщает журналист Лусиано Савиано, у украинца есть шанс вернуться в Италию – на Малиновского претендуют несколько неназванных клубов из Серии А. Марсель готов продать футболиста за 15 миллионов евро.
Руслан присоединился к Марселю в январе этого года, когда перешел из Аталанты за 10 миллионов евро. На данный момент в активе украинского полузащитника два гола и один ассист в 23 матчах за "провансальцев" в Лиге 1 и Кубке Франции.
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