Маліновський міг перебратися в Іспанію – Генк відмовився продавати українця за 7 млн євро

Світ — 12:37 739
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Українець Супряга потрапив до символічної збірної Євро-2018 U-19, Булеца – в запасі
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Буено попрощався із Сантосом – перехід у Динамо став ближчимУкраїна — 10:52 598
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Коноплянка може продовжити кар'єру в Еспаньйолі та готовий заради цього йти на поступкиІспанія — 10:30 3291
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Ліга чемпіонів: Динамо буде сіяним у раунді плей-офф, якщо пройде СлавіюЛіга чемпіонів — 00:28 2943
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Ліга чемпіонів: "український" ПАОК розбив Базель, Відеотон вибив ЛудогорецьЛіга чемпіонів — 1 серп 2461
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