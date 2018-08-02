Маліновський міг перебратися в Іспанію – Генк відмовився продавати українця за 7 млн євро

Бельгійський Генк у літнє трансферне вікно міг непогано заробити на трансфері українського півзахисника Руслана Маліновського.

Бельгійські "гірники" відмовилися продати українця в чемпіонат Іспанії, повідомляє Zbirna.com.

Маліновський – найкращий по статистиці у першому турі чемпіонату Бельгії, але сам гравець не піддається ейфорії

За інформацією видання, бажання підписати Маліновського виявляла Сельта. Проте, пропозиція у розмірі 7 млн євро за трансфер Генк не вразила, тому перехід до "кельтів" не відбувся.

Відзначимо, що Руслан Маліновський грає за Генк із 2016 року та має чинну угоду до 2021 року. У сезоні 2018/19 хавбек вже провів 2 матчі, в яких забив 2 м'ячі та зробив 2 асисти.