Малиновский мог перебраться в Испанию – Генк отказался продавать украинца за 7 млн евро

Бельгийский Генк в летнее трансферное окно мог неплохо заработать на трансфере украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Бельгийские "горняки" отказались продать украинца в чемпионат Испании, сообщает Zbirna.com.

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По информации издания, желание подписать Малиновского изъявила Сельта. Однако, предложение в размере 7 млн евро за трансфер Генк не впечатлило, поэтому переход в состав "кельтов" не состоялся.

Отметим, что Руслан Малиновский играет за Генк с 2016 года и имеет действующее соглашение до 2021 года. В сезоне 2018/19 хавбек уже провел 2 матча, в которых забил 2 мяча и сделал 2 ассиста.