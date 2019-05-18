Маліновський готовий перейти в Спартак, – російські ЗМІ

Російські ЗМІ повідомляють, що півзахисник Генка Руслан Маліновський готовий переїхати в Москву.

Руслан Маліновський після перемоги в чемпіонаті Бельгії готовий перейти в Спартак, повідомляє Чемпіонат.

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За інформацією джерела, хавбек любить Москву і його не лякають перспективи непотрапляння до збірної України. Його агентом є Вадим Шаблій, який також працює з Олегом Кононовим, під керівництвом якого Руслан вже грав у Севастополі.

Маліновський став другим найкращим гравцем чемпіонату Бельгії, програвши лідеру Брюгге Хансу Ванакену.

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