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Малиновский готов перейти в Спартак, – российские СМИ

18 мая 15:11 1084 Читати українською
Малиновский готов перейти в Спартак, – российские СМИ
Руслан Малиновский / УЕФА

Российские СМИ сообщают, что полузащитник Генка Руслан Малиновский готов переехать в Москву.

Руслан Малиновский после победы в чемпионате Бельгии готов перейти в Спартак, сообщает Чемпионат.

Малиновский: Одно дело, когда с Шахтером выиграл 5-10 чемпионств, а Генк 4-й раз в истории победил

По информации источника, хавбек любит Москву и его не пугают перспективы непопадания в сборную Украины. Его агентом является Вадим Шаблий, который также работает с Олегом Кононовым, под руководством которого Руслан уже играл в Севастополе.

Малиновский стал вторым лучшим игроком чемпионата Бельгии, проиграв лидеру Брюгге Хансу Ванакену.

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