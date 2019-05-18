Малиновский готов перейти в Спартак, – российские СМИ

Российские СМИ сообщают, что полузащитник Генка Руслан Малиновский готов переехать в Москву.

Руслан Малиновский после победы в чемпионате Бельгии готов перейти в Спартак, сообщает Чемпионат.

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По информации источника, хавбек любит Москву и его не пугают перспективы непопадания в сборную Украины. Его агентом является Вадим Шаблий, который также работает с Олегом Кононовым, под руководством которого Руслан уже играл в Севастополе.

Малиновский стал вторым лучшим игроком чемпионата Бельгии, проиграв лидеру Брюгге Хансу Ванакену.

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