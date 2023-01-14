Маліновський дебютує в стартовому складі Марселя – українець "постраждав" від курйозного фейлу Ліги 1
19:55 - Читать на русском
Півзахисник Марселя Руслан Маліновський зіграє з перших хвилин у поєдинку 19-го туру Ліги 1.
Українця без розкачки залучили до поєдинків за Марсель – тепер Руслан вийде в стартовому складі на гру з Лор'яном.
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Відзначимо, що на офіційному сайті Ліги 1 профіль Маліновського досі не створили, тож хавбека можна впізнати лише за його 18-м номером.
Додамо, що поєдинок Марсель – Лор'ян розпочнеться вже о 20:00 за київським часом. Переглянути дебют Маліновського в основному складі можна на MEGOGO.
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