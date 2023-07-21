У п'ятницю, 21 липня, CAS зняв з Марселя 12-місячний трансферний бан, який був накладений ФІФА після придбання півзахисника Уотфорда Папа Гуйє. Про це повідомляє L'Équipe.

Пайє покинув Марсель – легенда клубу і конкурент Маліновського встановив рекорд Ліги 1

2020 року сенегальський опорник підписав попередній контракт з Уотфордом, коли був ще гравцем Гавра. Після того, як англійський клуб оголосив про підписання контракту з Гуйє, гравець поставив свій підпис під контрактом з Марселем. Через це Уотфорд подав скаргу до ФІФА, внаслідок якої Марсель отримав трансферний бан, а Пап – чотиримісячну дискваліфікацію.

Повідомляється, що французьский клуб і самого гравця було оштрафовано на 2,5 млн євро. Чотиримісячна дискваліфікація Папа розпочнеться з початку чемпіонату Іспанії у серпні, зараз Гуйє є гравцем Севільї.

"ФІФА залізла в кишеню українських клубів": Палкін – про розгляд справи Шахтаря в CAS