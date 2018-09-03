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Маліновський через неоднозначне вилучення не зіграє з Андерлехтом Макаренка – відео і всі подробиці

13:36 583 Читать на русском
Маліновський через неоднозначне вилучення не зіграє з Андерлехтом Макаренка – відео і всі подробиці
Руслан Маліновський / фото: ФК Генк

Півзахисник Генка Руслан Маліновський прокоментував своє вилучення у матчі проти Кортрейка.

"Я не робив нічого поганого. Той гравець з Кортрейка (Гарі Кагельмахер. – прим. Футбол 24) сам упав. Я тепер не зможу зіграти проти Андерлехта? Я навіть не знав цього", – цитує Маліновського voetbalprimeur.be.

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Тренер Генка Філліп Клеман також підтримав свого гравця: "Я точно не знаю, що сталося. Це не була груба гра, інакше це була б пряма червона картка. Руслан вибачився, ми деякий час працювали над перевіркою його імпульсивності. Але це був такий момент... Сумно, що він не зможе зіграти проти Андерлехта".

Варто звернути увагу на те, що Маліновський отримав другу жовту карту у цьому матчі після відвертої симуляції суперника.

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Епізод із вилученням Маліновського на відео, починаючи з 2:55.

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