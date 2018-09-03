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Маліновський забив черговий гол за Генк і отримав вилучення, команда розписала результативну мирову з Кортрейком

2 вересня 23:49 373 Читать на русском
Маліновський забив черговий гол за Генк і отримав вилучення, команда розписала результативну мирову з Кортрейком
Руслан Маліновський / соцмережі

Півзахисник Генка Руслан Маліновський знову забив, але наприкінці зустрічі отримав другу жовту картку і був вилучений з поля.

У матчі 6 туру Про ліги Андерлехт Макаренка вдома приймав Антверпен Назарини. Господарі вигравали майже протягом усього матчу, але на 90+2 Овусу врятував гостей від поразки. Євген Макаренко провів на полі увесь матч, тоді як Єгор Назарина просидів на лаві для запасних.

Гент Романа Яремчука та Ігоря Пластуна на виїзді зустрічався з клубом Серкль Брюгге. Форвард не відзначився результативними діями та був замінений на Квітайю на 85-й хвилині, який забив останній гол у матчі. Перед цим дублем відзначився Верстраете. Таким чином, Гент здобув впевнену перемогу з рахунком 3:0.

Руслан Маліновський встиг перетворитись з героя на антигероя. Спочатку українець забив свій черговий гол, коли Генк втік у контратаку. А в кінці матчу хавбек отримав другу жовту картку та був вилучений. Генк зіграв внічию 3:3 з Кортрейком Андрія Бацули. Українець просидів весь матч у запасі.

Бельгія. Про ліга, 6 тур

Андерлехт – Антверпен – 1:1

Голи: Геркенс, 17 – Овусу, 90+2

Серкль – Гент – 0:3

Голи: Верстраете, 25 (пен.), 67 (пен.), Квылытайя, 90+2

Кортрейк – Генк – 3:3

Голи: М'Бойо, 61, 83, Уалі, 70 – Маліновський, 50, Аідоо, 68, Троссард, 85

Вилучення: Маліновський, 90

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