Джулай: Я не розумію ідеї збірної України під керівництвом Шевченка

Відомий український коментатор Дмитро Джулай скептично оцінює роботу Андрія Шевченка у збірній України.

"Я не розумію, в чому ідея у збірної України під керівництвом Шевченка, яка дозволяла б набирати очки, виконувати турнірні завдання, які ставляться.

У Фоменка ця ідея була. Інше питання, подобалася вона чи ні.

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Збірна України Шевченка не зробила крок вперед. Я не бачу ідеї, хоча сподіваюся, що вона з'явиться", – сказав Джулай в ефірі Вацко Live.

Вже на наступному тижні національна команда розпочне виступи у Лізі націй, де 6 вересня зіграє на виїзді з Чехією, а 9 числа прийме Словаччину.

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