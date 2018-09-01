toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ШАХТАР - МАРІУПОЛЬ АНГЛІЯ РЕАЛ МАДРИД - ЛЕГАНЕС

Джулай: Я не розумію ідеї збірної України під керівництвом Шевченка

17:13 2503 Читать на русском
Джулай: Я не розумію ідеї збірної України під керівництвом Шевченка
Дмитро Джулай / Фото Вацко Live

Відомий український коментатор Дмитро Джулай скептично оцінює роботу Андрія Шевченка у збірній України.

"Я не розумію, в чому ідея у збірної України під керівництвом Шевченка, яка дозволяла б набирати очки, виконувати турнірні завдання, які ставляться.

У Фоменка ця ідея була. Інше питання, подобалася вона чи ні.

Шевченко викликав у збірну України 24 футболісти на матчі проти Чехії та Словаччини – є 2 дебютанти

Збірна України Шевченка не зробила крок вперед. Я не бачу ідеї, хоча сподіваюся, що вона з'явиться", – сказав Джулай в ефірі Вацко Live.

Вже на наступному тижні національна команда розпочне виступи у Лізі націй, де 6 вересня зіграє на виїзді з Чехією, а 9 числа прийме Словаччину.

"Почувши про смерть Лобановського, я плакав у лондонському аеропорту". Дмитро Джулай – історія любові до Динамо

Теги
Збірна України Дмитро Джулай Андрій Шевченко Андрій Шевченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
36
хв
Парма
21:30
Ювентус
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук