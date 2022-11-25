Наставник збірної Катару Фелікс Санчес не бачить трагедії у тому, що команда втратила шанси на плей-офф вже після 2 турів Мундіалю.

"Ми знали, наскільки жорсткою є конкуренція на цьому рівні. Ми хотіли зайти далеко, але маємо деякі обмеження в нашій країні. Вона невелика, ми всі граємо у місцевій лізі, яка не є найбільш конкурентоспроможною, але ми доклали великих зусиль. Сподівалися показати хорошу гру та організувати гарний чемпіонат світу. Хотіли показати, на що ми здатні на полі.

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Більшість суперників все ще попереду нас, але наші гравці виступили дуже добре. У деяких моментах нам вдалося поборотися. Це наша перша участь у чемпіонаті світу. Якщо вдасться знову, було б чудово. Попереду ще є одна дуже складна гра. Ми маємо намір бути конкурентоспроможними, не можемо змарнувати такий шанс зіграти проти Нідерландів. Наш план, мета – показати хорошу гру.

Чемпіонат світу завершиться, але футбол залишиться тут. Ми хочемо продовжувати розвивати таланти, продовжувати змагатись в Азії", – цитує Санчеса Beinsports.

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