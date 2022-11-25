Наставник сборной Катара Феликс Санчес не видит трагедии в том, что команда упустила шансы на плей-офф уже после 2 туров Мундиаля.

"Мы знали, насколько жесткая конкуренция на этом уровне. Мы хотели зайти далеко, но имеем некоторые ограничения в нашей стране. Она небольшая, мы все играем в местной лиге, которая не является наиболее конкурентоспособной, но мы приложили большие усилия. Надеялись показать хорошую игру и организовать хороший чемпионат мира. Хотели показать, на что мы способны на поле.

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Большинство соперников все еще впереди нас, но наши игроки выступили очень хорошо. В некоторых моментах нам удалось побороться. Это наше первое участие в чемпионате мира. Если удастся снова, было бы здорово. Впереди еще одна очень сложная игра. Мы намерены быть конкурентоспособными, не можем упустить такой шанс сыграть против Нидерландов. Наш план, цель – показать хорошую игру.

Чемпионат мира завершится, но футбол останется здесь. Мы хотим продолжать развивать таланты, продолжать соревноваться в Азии", – цитирует Санчеса Beinsports.

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