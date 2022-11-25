Катар поступився Сенегалу у 2 турі групового етапу ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Господарі ЧС розвалилися у час "навколо перерви". Діа скористався скидкою суперника, а Дедью чудово підрізав подачу з кутового. Мунтарі дав надію Катару на 78-й хвилині, але не судилося.

Сенегал переміг Катар – господарі ЧС-2022 ледь не створили камбек, але втратили реальні шанси на вихід з групи

Дьєнг повернув комфортну перевагу Сенегалу, яка призвела до чергового антирекорду. Катар став першим господарем Мундіалю, який програв 2 матчі на стадії групого етапу.