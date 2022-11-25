Новий антирекорд господарів ЧС у відеоогляді матчу Катар – Сенегал – 1:3
18:22 - Читать на русском
Катар поступився Сенегалу у 2 турі групового етапу ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Булай Діа 41’
Фамара Дедью 48’
Бамба Дьєнг 84’
41’ Булай Діа
48’ Фамара Дедью
84’ Бамба Дьєнг
Господарі ЧС розвалилися у час "навколо перерви". Діа скористався скидкою суперника, а Дедью чудово підрізав подачу з кутового. Мунтарі дав надію Катару на 78-й хвилині, але не судилося.
Сенегал переміг Катар – господарі ЧС-2022 ледь не створили камбек, але втратили реальні шанси на вихід з групи
Дьєнг повернув комфортну перевагу Сенегалу, яка призвела до чергового антирекорду. Катар став першим господарем Мундіалю, який програв 2 матчі на стадії групого етапу.
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